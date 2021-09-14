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Kahta'da çocuklara özel sosyal etkinlik

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Kahta'da çocuklara özel sosyal etkinlik

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, pandemiden dolayı uzun süredir vatandaşların hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri yeniden başladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, pandemiden dolayı uzun süredir vatandaşların hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri yeniden başladı.

Kahta Belediyesi ile İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenledikleri "Kültür Sanat Etkinlikleri" kapsamında hazırlanan çocuklara özel tiyatro ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.

Kahta Belediye başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak hem sosyal hem de kültürel etkinlikleri gerçekten önemsiyoruz. Pandemiden dolayı uzun süredir vatandaşlarımızın hasret kaldığı kültür-sanat etkinlikleri yeniden başladı. Ülkemizi esir alan korona virüsünden dolayı yaklaşık iki yıldır çocuklarımız için herhangi bir etkinlik programı yapılmadı. Çocuklarımızın hasret kaldığı etkinlik programını pandemi sürecinin bitmesiyle, kardeş Ataşehir Belediyesi ile birlikte çocuklarımıza böyle bir etkinlik hazırladık. Çocuklarımız çok eğlendi. İnşallah bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek. Düzenlenen organizasyonda emeği geçen başka Ataşehir Belediyesi olmak üzere katılım sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kahta'da çocuklara özel sosyal etkinlik

Kahta'da çocuklara özel sosyal etkinlik

Kahta'da çocuklara özel sosyal etkinlik

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