Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı

18.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:26
Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programı gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle düzenlenen program, Şehitliklerin ziyaret edilmesi ve Atatürk Anıtına Çelenk sunulmasıyla başladı.

Kahta Kültür Merkezinde programa devam edildi. Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler Çanakkale ve şehitler ile ilgili sinevizyon ve şiirlerin seslendirdi.

Engel tanımayan Türkçe Öğretmeni Bekir Atalay, Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okurken izleyicileri performansı ile etkiledi.

Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale Savaşını anlatan oratoryo ve şiir seslendirmeleriyle devam eden etkinlikte zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Program, Kaymakam Abdil Koç ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın, etkinlikte görev alan öğrencileri tebrik etmesi ve gazi, şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı
Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı
Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Rasim Öztekin Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahta'da Çanakkale Zaferi ve şehitler anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 17:33:06. #1.15#
title