Kahta'da caddel ve sokaklar boş kaldı

Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması sebebi Cumartesi günü yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kahta'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında, vakaların artması sebebi Cumartesi günü yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Kahta'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

İki haftalık aradan sonra kaldırılan Cumartesi günü kısıtlaması Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tekrar uygulanmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yüksek riskli illerde tekrar başlatılan kısıtlama günlerine Cumartesi günü de eklenince, iki haftalık aradan sonra 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Kahta'daki vatandaşlar kısıtlamaya uyuyuyor.

Türkiye geneli 58 ilde Cuma günü saat 21: 00'da başlayan ve Pazartesi saat 05: 00'da sona erecek olan 56 saatlik sokağa çıkma yasağına Kahta'daki vatandaşlar uyuyor.

Yakşalık 2 hafta süren ilçe merkezinde Cumartesi günü tekrar iş yerlerini açan esnaflar, yasakla birlikte tekrar işyerlerini kepenklerini kapattığı görüldü.

Türkiye genelinde yayınlanan kararnameye göre kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri ise faaliyetlerine devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı