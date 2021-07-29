Kahta'da borç yapılandırma müjdesi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesine borcu olan abone ve mükelleflere yapılandırma müjdesi verildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesine borcu olan abone ve mükelleflere yapılandırma müjdesi verildi.

Yapılandırmalarla ilgili Kahta Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada yapılandırmanın kaçırılmayacak bir fırsat olduğu vurgulandı. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin Kahta Belediyesi veznelerine müracaat edilmesi gerektiğini söyleyen Kahta Belediyesi, "30 Nisan 2021 kadar olan borçların yeniden yapılandırılarak 18 taksite kadar ödenebilecektir. Borcu olan abonelerin ödemelerini peşin veya taksitli bir şekilde yapmaları sonucunda faiz afları uygulanacaktır. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar belediyemize müracaat etmesini önemle duyuruyoruz. 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında belediyemizin su, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ilan reklam vergisi, kira alacakları ile kanun kapsamındaki diğer alacakların faizlerine af uygulanacaktır. Su ve emlak borçlarınızı yüzde 90 faiz indirimiyle peşin ödeyebilir veya 6-9-12-18 taksit seçeneklerinden yararlanarak yapılandırabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı