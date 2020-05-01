Kahta'da bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı
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Kahta'da bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı

Kahta'da bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı
01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:35

Karantina uygulaması yapılan sokaklar Güvenlik önlemleri ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.

Karantina uygulaması yapılan sokaklar

Güvenlik önlemleri ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı Cumhuriyet Mahallesi 1305. Sokak, 1302 Sokak ile 1303. Sokak'lar arasında kalan bölgede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine giriş çıkışa kapatılan bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Kahta'da bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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