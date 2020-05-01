Kahta'da bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı
01.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:35
Karantina uygulaması yapılan sokaklar Güvenlik önlemleri ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.
Karantina uygulaması yapılan sokaklar
Güvenlik önlemleri ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir mahallenin bazı sokakları karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vakalarının yoğunlaştığı Cumhuriyet Mahallesi 1305. Sokak, 1302 Sokak ile 1303. Sokak'lar arasında kalan bölgede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanmasını kararlaştırdı.
Karar üzerine giriş çıkışa kapatılan bölgede güvenlik tedbiri alındı.
Kaynak: AA