Kahta'da bir köy karantinaya alındı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
15.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:37
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Narsırtı köyünün artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı. 520 nüfuslu köyde yaşayanların ihtiyaçları, jandarmanın görevlendirildiği Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanmaya başlandı.
Kaynak: DHA