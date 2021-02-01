Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Birbirleri ile tartışan taraflar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Meki T. ve Emrah O. bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı