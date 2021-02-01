Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

01.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:09
Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Birbirleri ile tartışan taraflar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Meki T. ve Emrah O. bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlileri ise yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kahta'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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