Kahta'da bayram hazırlıklarını tamamladı
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Kahta'da bayram hazırlıklarını tamamladı

Kahta'da bayram hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Belediyesi vatandaşların ve ilçe dışından gelecek misafirlerin, Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Belediyesi vatandaşların ve ilçe dışından gelecek misafirlerin, Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Kurban kesim alanları, ulaşım, güvenli alışveriş ve mezarlık ziyaretleri konusunda bir takım tedbirlerin yanında vatandaşlara kolaylıklar sunan Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinde ve öncesinde huzurlu bir tatil sağlamak için önlemlerini aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında hizmet vereceğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Turanlı, "Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda kurban kesimlerini yeni yapımını tamamladığımız Kahta Belediyesi Kapalı hayvan pazarında ve mezbahanede gerçekleştirebilirler. Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Temizlik işleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler ve mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak, virüsün yayılma hızı tırmanabilir. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalıdır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında inşallah yakın zamanda daha güzel bayramlar göreceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız ülkemizde ilimizde ve ilçemizde korona virüs salgını geçmiş değil, camilerde, Bayramlaşmada, kabir ziyaretlerinde ve toplu kullanım yerlerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir" diye konuştu - ADIYAMAN

Kahta'da bayram hazırlıklarını tamamladı
Kahta'da bayram hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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