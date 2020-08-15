Kahta'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilçedeki alt ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kahta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cami Mahallesi yeni yerleşim yerlerinde alt ve üst yapı çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İlçemizin Cami Mahallesinde alt ve üst yapısının olmadığı yeni yerleşim yerlerinde mahalle sakinlerimizin mağduriyetini gidermek için yaklaşık bin metre civarında kanalizasyon hattı ve yaklaşık bin metre yol yapımına başladık. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu

Cami Mahallesi Muhtarı Mustafa Yavaşcan ise, "Yıllardır mahallemizin yeni yerleşim yerlerine kanalizasyon ve yol sorunu vardı. Belediye Başkanımıza taleplerimizi ilettik. Talebimiz kısa sürede onaylandı ve çalışmalar başladı. Mahallem adına Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA