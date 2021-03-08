Kahta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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Kahta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

08.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:32
Kahta'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şevket Erşahin'in açılış konuşmasıyla başladı.

Kaymakamı Abdil Koç ise kadına şiddetin dinen yasaklandığını, devletin ise bu konuda attığı asla taviz vermediğini ifade etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise başta şehit anneleri olmak üzere tüm anneler Kadınlar Günü'nü kutladı.

Pasta kesimi ve hediye takdiminden sonra protokol tarafından kadınlara karanfil verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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