Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama töreni Kahta Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Buradaki tören 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü münasebetiyle çelenklerinin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende, Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Elvan Saygı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bir açıklama yapan Kahta Kaymakamı Abdil Koç, "Ülkemizin birliği, bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarak tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra program Kahta Kaymakamı Abdil Koç'un makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

Kutlama programına Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kahta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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