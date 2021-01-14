Kahta'da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
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Kahta'da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

14.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:09
Kahta'da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedaviye alındı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedaviye alındı.

Kahta'ya bağlı Köseler köyünde gece uykuya dalan Feride Daşcan (52) ile çocukları Remziye (18) ve Muhammet'te (10), bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik şikayetleri ile uyandı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayan aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sobadan zehirlendiği belirlenen Daşçan ailesi fertlerini Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kahta'da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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