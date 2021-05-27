Kahta'da 200 dönümlük arpa ekili alan yandı
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Kahta'da 200 dönümlük arpa ekili alan yandı

Kahta'da 200 dönümlük arpa ekili alan yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Dot köyünde 200 dönümlük arpa ekili alan yandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Dot köyünde 200 dönümlük arpa ekili alan yandı.

Biçerdöver ile arpa hasadı yapıldığı esnada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mahmut Y.'ye ait arpa ekili tarlada başlayan yangın kısa sürede bitişikteki arazilere sıçradı. Köylüler traktörler ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş bir alanı kaplayan yangına müdahale etti ancak rüzgarında etkisiyle yaklaşık 200 dönümlük ekili alan kül oldu. Bir süre sonra kontrol altına alınan yangında 3 kişiye ait toplam 200 dönümlük alanın yandığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kahta'da 200 dönümlük arpa ekili alan yandı
Kahta'da 200 dönümlük arpa ekili alan yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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