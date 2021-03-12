Kahta'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Kahta'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

12.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:15
Kahta'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi Ebu Sadık Caddesi üzerindeki bir inşaat firmasına ait kolon kelepçelerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda hırsızlık zanlısı F.K. (19) ve Ö.B. (23) çaldıkları kolon kepçeleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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