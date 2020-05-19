Kahta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
19.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:32
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, törenle kutlandı.
Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programına az sayıda kişi katıldı. Katılımcılar, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak, önlem aldı.
Kaynak: AA