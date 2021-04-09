Kahta'da 103 amirale tepki

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilciği, 103 emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilciği, 103 emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Cuma namazından sonra Kahta Merkez Celalettin Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Tügva Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Eğitime Destek Platformu İlçe Temsilcisi Lütfü Başlı, amirallerin hadlerini aştıklarını ve eski Türkiye özlemiyle iktidara ve halka ayar verme cüretinde bulunduğunu söyledi.

Temsilci Lütfü Başlı, "Vaktiyle aktif görevdeyken neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen, eski Türkiye özlemiyle dolu amiral emeklisi bir grup, adeta muhtıra çağrışımı yaparcasına meşum bir bildiriye imza atmışlardır.

Bu emekli amiraller; hadlerini aşmışlar, kendilerini bir şey sanmışlar ve eski Türkiye özlemiyle iktidara ve halka ayar verme cüretinde bulunmuşlar. Türkiye'de, ABD ve AB'nin menfaatini Türkiye'nin menfaati zanneden şahsiyetsiz eziklerin devri çoktan kapanmıştır. Kahta Eğitime Destek Platformu olarak, halkın iradesi ve gücü üzerinde hiçbir güç ve irade tanımıyoruz. Ayrıca Kahta Eğitime Destek Platformu olarak beklentimiz, 103 Emekli cuntacı artığının defterinin dürülmesidir. Kendilerini bu ülkenin ve bu milletin üstünde görenlerin rütbeleri sökülmeli ve peygamber ocağı ordumuz ile ilişkileri kesilmeli. Bu 103 kullanışlı aparata alkış tutanlar da tarihin karanlık sayfasında yerini alacak ve gelecek nesillerin vicdanında mahkum edileceklerdir. Vatansızların güdümlü amirallerinden veya sivil ve de siyasi uzantılarından iyi niyet beklenmemelidir. Hazırız ve teyakkuzdayız" diye konuştu - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı