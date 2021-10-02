Kahta'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü tarafından Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlılara yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında Kahta'daki yaşlıların evlerinde öz bakım ve temizlik hizmeti veriliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Şevket Erşahin ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Biriminde görevli ekiplerle birlikte ilçede bulunan yaşlıları ziyaret ederek, onlarla bir süre sohbet etti. Yaşlılar ile yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını soran Müdür Erşahin, "Yaşlıların toplumun önemli değerleri ve koca çınarlarımızdır. Kahta'da Engelli ve yaşlı Hizmetleri kapsamında Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü olarak 2 bin 268 engelli bireye öz bakım ve hijyenini yapmak üzere yakınına aylık bin 798 TL ödenmektedir. Devletimiz her zamana yaşlılarımıza ve engellilerimize öncelik tanımıştır" dedi. - ADIYAMAN

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