Kahta Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
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Kahta Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerde ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını beslemeyi unutmadı.

Kahta Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
26.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:16

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi korona virüs mücadelesi kapsamında alınan tedbirlerde ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamalarda sokak hayvanlarını beslemeyi unutmadı.

Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bu süreçte yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Başkan Turanlı, "Korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesi için beslenmelerine devam ediyoruz. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye ekiplerimiz, ilçede birçok noktada bulunan sokak hayvanlarına mama, su dağıtımı ve bakım faaliyeti gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının beslenmelerinin temini noktasında özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Öncelikle hayvanlar bizlere Allah'ın emanetidir. Onları her türlü süreçte düşünerek gerekli tedbirlerimizi zaten alıyorduk. Ama korona virüs salgını sürecinde de tüm besleme istasyonlarımızda aralıksız olarak her gün ihtiyaçları karşılanıyor. Sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması ile onların hayatta kalmalarına ve sağlıklı olmalarına vesile olmak bir insanlık görevi. Ayrıca hayvan sever kardeşlerimiz gönüllü olarak ekiplerimize bu konuda destekleri sağlıyor. Sokak hayvanlarına gösterilen sevgi onlara verilecek bir kap yiyecek ve suyla sağlanır. Hemşehrilerimiz de müsterih olsunlar sokak hayvanları emin ellerde" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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