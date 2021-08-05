Kahta Belediyesi orman yangınlarına müdahale için itfaiye aracı gönderdi

Kahta Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleye destek vermek amacıyla itfaiye aracı gönderdi.

Kahta Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleye destek vermek amacıyla itfaiye aracı gönderdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya ve çevre illerde meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşadıklarını, belediye olarak imkanlar dahilinde yangına müdahale için bir itfaiye aracını ekip olarak bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya