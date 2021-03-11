Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak
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Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak

11.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:48
Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse'nin ismi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim mahallesinde yapımı tamamlanan parka verildi.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Aydın Köse'nin ismi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Yavuz Selim mahallesinde yapımı tamamlanan parka verildi.

Kahta Belediye Meclisi Mart ayı oturumunda Şehit Aydın Köse'nin isminin parka verilmesi teklifi görüşüldü. Teklif, meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Şehidimiz bu vatana canını feda etti. Onun adını ikamet ettiği mahallede yaşatmak için meclis gündemine aldık. Meclis üyelerimiz de oy birliğiyle kabul etti. Yavuz Selim Mahallemizde yapımı tamamlanan parkımıza Şehit Aydın Köse ismini vereceğiz. Şehidimizin annesi, kendisini ziyaretimizde acısını bir nebze olsun azaltmak için evladının ismini yaşatmak istediğimizi söylediğimizde mutlu olacağını ifade etmişti. Annemizin yüzünü bir nebze olsun güldürebildiysek bizlerde mutlu oluruz. Başta şehidimiz Aydın Köse olmak üzere, vatanı, milleti, bayrağı ve devleti için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Parka, şehidin isminin yer aldığı tabela asıldıktan sonra Kahta İlçe Kaymakamı Abdil Koç, beraberinde Kahta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Abdulkadir Ceran, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve şehidin amcası Sırrı Köse pakı gezdi.

Kahta İlçe Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya, şehitler konusundaki duyarlılığından dolayı tebrik ederek parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak
Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak
Kahta Belediyesi Gara şehidinin ismini parkta yaşatacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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