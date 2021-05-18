Kahta Belediye meclisinden İsrail'e tepki
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Kahta Belediye meclisinden İsrail'e tepki

Kahta Belediye meclisinden İsrail'e tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Saadet Partisi ve AK Parti'nin Kahta Belediyesindeki grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Saadet Partisi ve AK Parti'nin Kahta Belediyesindeki grupları, ortak bildiri yayımlayarak İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınadı.

Kahta Belediyesi 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye meclis toplasında Saadet ve AK Parti Toplantıda İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmü ve saldırıları kınandı.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yayınlanan ortak bildiride, "Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırıları kınıyoruz. Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir.

İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı gelmiştir. Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır.

Kahta Belediye Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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