Kahta Anadolu Lisesi, merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumları arasına girdi
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Kahta Anadolu Lisesi, merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumları arasına girdi

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Kahta Anadolu Lisesi, merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumları arasına girdi

2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda Kahta ilçesinde merkezi sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumları 'Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi', 'Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi' ve 'Kahta Anadolu Lisesi' olarak belirlendi.

LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.

Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Kaynak: Bültenler

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