Kahrmankazan halkının sorunlarına Mavi Ay'da çözüm üretiliyor

Kahramankazan Belediyesi'nin Mavi Ay hizmet birimi, vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyerek çözüm üretiyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye hizmet binasındaki odasında ve belediye girişindeki Mavi Ay hizmet biriminde sık sık vatandaşlarla bir araya geliyor. Oğuz, burada ikramlarda bulunduğu vatandaşların sorun, istek ve önerilerini dinleyerek, bunların çözümü için çalışıyor. Tüm belediye personelinin ilçe halkı için seferber olduğunu ve onlara en iyi hizmeti sunmak için yoğun çaba harcadığını ifade eden Oğuz, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her şeyin en iyisine ve güzeline layık olan hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstek ve şikayetler Mavi Ay'da çözüme ulaşıyor

Mavi Ay hizmet birimi, Kahramankazan halkının ve belediyeye başvuran vatandaşların hizmete en kısa yoldan ulaşmaları için yoğun çaba harcıyor. 7/24 esasına göre faaliyet gösteren, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da hizmet veren Mavi Ay, belediyenin halka dönük gülen yüzü olarak dikkati çekiyor. Mavi Ay biriminde vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve öneriler anında işleme alınıyor. Mavi Ay'da ayrıca herhangi bir işlem için belediyeye başvuran vatandaşlar anında ilgili birimlere yönlendirilerek, zaman kaybının önüne geçiliyor. - ANKARA