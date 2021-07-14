Kahramaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Kahramaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat Çamlıbel mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen bir uçak, iki helikopter ile arazözler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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