Kahramanmaşlı Rümeysa, umre parasını bağışladı Kahramanmaşlı Rümeysa, umre parasını bağışladı 23 yaşındaki Rümesya Demir, umre için biriktirdiği paranın 5 bin lirasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışladı Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Rümeysa Demir, umre için biriktirdiği paranın 5 bin lirasını, "Biz Bize Yeteriz...

Kahramanmaşlı Rümeysa, umre parasını bağışladı

23 yaşındaki Rümesya Demir, umre için biriktirdiği paranın 5 bin lirasını, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına bağışladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki Rümeysa Demir, umre için biriktirdiği paranın 5 bin lirasını, "Biz Bize Yeteriz Türkiye" Kampanyasına bağışladı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Rümeysa Demir, ailesiyle birlikte kutsal topraklara gitmek için bir yıl boyunca para biriktirdi. Bu yıl umreye gitmeyi beklerken dünya genelinde patlak veren ve ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs sebebiyle başlatılan ulusal dayanışma kampanyasına duyarsız kalmayan Rümeysa Demir, topladığı paranın 5 bin lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışladı.

"Devletimiz var olsun" diyen Rümesa Demir, "Ülke olarak zor süreçten geçiyor ve hastalıkla uğraşıyoruz. Geçen yıl ise benim ailemle birlikte umre planlarım vardı. Ufak tefek birikimlere başladım ve umreye gidemeyeceğim için biriktirdiğim parayı devletimize bağışladım. İnşallah bir nebze olsa da desteğimiz olur. Devletimiz var olsun biz bize yeteriz Türkiye'm" diye konuştu.

Kaynak: İHA