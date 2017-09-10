Kahramanmaraşspor-Altay: 1-2





STAT: 12 Şubat



HAKEMLER: Sezer Yalçın (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Hasan Hüseyin Tetik (xxx)



KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x)- Ramazan (xxx), Kemal (xxx), Timuçin (xx)(Dk.64 Aytürk xx), Devrim (xx)(Dk.61 Okan xx), Barış (xx), Erkan (xxx), Ethem (xx)(Dk.75 Aydın xx), Evren (xx), Eser (xxx), Hüseyin (xx)



ALTAY: Egemen (xxx)- Serkan (xxx), Maksut (xx)(Dk.63 Ferhat xx), Fatih (xx), Hüsamettin (xx)(Dk.46 Ozan xx), Murat Uluç (xx), Necdet (xx), İbrahim Öztürk (xxx), İbrahim Akın (xxx)(Dk.80 Doğan), Murat Türkkan (xxx), Atakan (xxx)



GOLLER: Dk.76 Aydın (Kahramanmaraşspor), Dk.59 İbrahim Akın, Dk.63 Ozan (Altay)



SARI KARTLAR: Evren, Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Necdet (Altay)



İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup oldu.



59'uncu dakikada Altay'ın kullandığı taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan İbrahim Akın, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



63'üncü dakikada Altaylı Ozan, ceza sahasına ortalanan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü attı: 0-2.



76'ncı dakikada Kahramanmaraşsporlu Aydın, topu kalecinin sağından ağlara bıraktı: 1-2.



Karşılaşma, konuk takım Altay'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



- Kahramanmaraş