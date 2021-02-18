Kahramanmaraşspor: 3-0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraşspor: 3-0

18.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:13
Kahramanmaraşspor: 3-0

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Azad İlhan (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Samet (xxx), Ali (xx), Alpay (xxx), İsmet (xx), Levent (xxx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 78 Mert xx), Kadir (xx) (Dk. 68 Serhat xx), Seçkin (xxx), Mehmet Gürkan (xxx), Noyan (xxx) (Dk.

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Azad İlhan (xx)UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Samet (xxx), Ali (xx), Alpay (xxx), İsmet (xx), Levent (xxx), Mehmet Bektaş (xxx) (Dk. 78 Mert xx), Kadir (xx) (Dk. 68 Serhat xx), Seçkin (xxx), Mehmet Gürkan (xxx), Noyan (xxx) (Dk. 90 Berkay)KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat (x) - Mert (x) (Dk. 89 İsa), Hakan (x) (Dk. 54 Burak x), Kadir Kaan (xx) (Dk. 89 Sefa), İsmet (xx), Emin (xx), Salim (x) (Dk. 67 Yakup Ramazan xx), Erdem (xx), Talha (x), Doğanay (x), İbrahim (x) (Dk. 54 Halil xx)GOLLER: Dk. 15 ve Dk. 76 Mehmet Bektaş, Dk. 28 Mehmet Gürkan (Uşakspor)SARI KARTLAR: Kaan (Kahramanmaraşspor) - İsmet, Mehmet Bektaş (Uşakspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçta 2 mağlubiyet alınca Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'le yollarını ayıran Uşakspor, evinde Kahramanmaraşspor'u farklı yenerek Play-Off hattını tekrar yakaladı: 3-0. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadelede kırmızı-siyahlıların gollerini 15 ve 76'ncı dakikalarda Mehmet Bektaş ile 28'inci dakikada Mehmet Gürkan attı. Uşakspor, bu skorla puanını 40'a çıkararak Play-Off hattına tırmandı.

- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraşspor: 3-0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:21:35. #1.15#
title