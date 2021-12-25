Kahramanmaraşspor: 0-0

SPOR: 7 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Önder Çalış (xx)

SARI KARTLAR: Burak, Yiğit ( Turgutluspor ), İshak, Deniz Yılmaz, Deniz Solmaz, Mustafa ( Kahramanmaraşspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında evinde Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelen Turgutluspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremezken, devreyi 1'er puan alarak tamamladı. Turgutluspor bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp orta sıralarda kaldı. Kahramanmaraşspor ise 8 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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