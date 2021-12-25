Kahramanmaraşspor: 0-0 - Haberler Spor
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Kahramanmaraşspor: 0-0

Kahramanmaraşspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR: 7 EylülHAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Önder Çalış (xx)TURGUTLUSPOR: Ozan Can (xx) - Mahmut (xxx), Emre (xx), Sinan Büyüksakarya (xx), Nuri Emre (xx), Yiğit (xx), Hamit (x) (Dk. 46 Burak Guncal x), Ozan İsmail (x) (Dk. 78 Mustafa x), Hakan (x) (Dk.

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SPOR: 7 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Önder Çalış (xx)

TURGUTLUSPOR: Ozan Can (xx) - Mahmut (xxx), Emre (xx), Sinan Büyüksakarya (xx), Nuri Emre (xx), Yiğit (xx), Hamit (x) (Dk. 46 Burak Guncal x), Ozan İsmail (x) (Dk. 78 Mustafa x), Hakan (x) (Dk. 90 Sinan Özkara), Burak Çoban (xxx), Sarper (x) (Dk. 71 Alper x)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes (xxx) - Deniz Solmaz (xx), Deniz Yılmaz (xxx), Hamit (xx), İshak (xxx), Enis (x) (Dk. 90+2 Sefa), Berke (xx), Halil İbrahim (xxx), Emre (x) (Dk. 63 Kıraç x), Özcan (x) (Dk. 46 Anıl x), Mustafa (xx)

GOLLER:

SARI KARTLAR: Burak, Yiğit ( Turgutluspor ), İshak, Deniz Yılmaz, Deniz Solmaz, Mustafa ( Kahramanmaraşspor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son maçında evinde Kahramanmaraşspor'la karşı karşıya gelen Turgutluspor sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremezken, devreyi 1'er puan alarak tamamladı. Turgutluspor bu sonuçla puanını 22'ye çıkarıp orta sıralarda kaldı. Kahramanmaraşspor ise 8 puana yükseldi ancak düşme potasından çıkamadı.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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