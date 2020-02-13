Kahramanmaraşlılar kar yağışını dondurmayla kutladı

13.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:19

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlara dondurma ve salep ikram edildi.



Kar yağışını fırsat bilen Alpedo-Kervan Lezzet Grubu, iş yeri önünde büyük kazanla salep pişirip vatandaşlara ikram etti. Kar yağışı altında vatandaşlara yaklaşık 250 kilogram dondurma da dağıtılırken, kar yağışı ve soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar dondurma ve salebi kısa sürede tüketti.



Hazırladıkları dondurma ve salebi vatandaşlarla birlikte tükettiklerini ifade eden Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş dondurmayla dünyaya ün salmış bulunuyoruz. Dondurmanın özelliği salep, süt ve ustanın el marifetidir. Bugün de vatandaşlarımızla birlikte ve bu mutluluğu yaşıyoruz. Burada salebimizi pişirip dondurmamızı hazırladık ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu dondurmanın bir özelliği ise bademcik ameliyatı yapan doktor, hastaların reçetesine yazıyor. Biz de bu dondurmayı kar altında güzelce tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.



Dondurmayı ve salebi yiyen vatandaşlar ise hazırlayıp ikramda bulunanlara teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA