Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kahramanmaraş, Türkiye

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm'...

04.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:44
Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.

Kahramanmaraş'ta 5 yıldır tatlıcılık yapan 55 yaşındaki Mehmet Tilki, kampanyaya destek vermek için iş yerinin bulunduğu sokağa, "Haydi Maraşlım Çanakkale ruhunu canlandırmaya" diyerek kampanyaya destek verdi.

Devletin para yerine birlik beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen tatlıcı esnafı Mehmet Dilken, "Biz daha önce Afrin harekatında bir günlük kazancımızı Mehmetçiğe bağışlamıştık. Daha sonra 8 ay boyunca şehit yakınlarına ücretsiz tatlı ikramlarımız oldu. Yine böyle bir dar gündeyiz ve Çanakkale ruhunun var olduğunu göstermek için biz de kampanyaya destek olduk. Devletimizin buna ihtiyacı yok. Ama asıl ihtiyaç olan milletimizin beraberliği" dedi.

Zekeriya Akkül isimli bir müşteri ise, "Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'miz için her zaman esnaf ve devletimizin yanındayız" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı
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