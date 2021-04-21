Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya
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Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya

Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraş'ta, Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İtalya, Rusya ve Bulgaristan'daki turnuvalardan 7 madalya ile döndü.

Kahramanmaraş'ta, Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İtalya, Rusya ve Bulgaristan'daki turnuvalardan 7 madalya ile döndü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bir üçüncülük, üç ikincilik ve bir birincilik olmak üzere 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Melike Günal ve Nikola Petrov ve Dankolov Turnuvası'nda Avrupa üçüncüsü olan Anıl Kılıçsallayan'ı tebrik etti.

Başkan Hayrettin Güngör, "Bugün üç değerli sporcumuzu misafir ettik. Sevilay, Melike ve Anıl şehrimize ve ülkemize çok büyük bir gurur yaşattılar. Sevilay bu defa madalyaları toparlamış gelmiş. Aynı şekilde Melike halterde, Anıl güreşte bizleri gururlandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki, bundan sonra da bu üç sporcumuz şehrimiz adına ülkemiz adına önemli pek çok başarıya imza atacak.Biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızın her zaman arkasındayız. Daima desteğimiz kendileriyle" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı sporculardan 7 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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