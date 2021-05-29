Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya
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Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya

Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraşlı sporcular, serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa'da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla döndü.

Kahramanmaraşlı sporcular, serbest güreş ve paralimpik yüzme branşlarında Avrupa'da Mayıs ayı içinde gerçekleştirilen şampiyonalarda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplam 5 madalyayla döndü.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 16 - 22 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'in Maderia Adası'nda düzenlenen ve toplamda 47 ülkeden 380 sporcunun katıldığı Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden Büyükşehir sporcularından Sevilay Öztürk, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin toplamda 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandığı şampiyonada toplamda 4 madalya Kahramanmaraş hanesine yazılmış oldu. Büyükşehir sporcusu Anıl Kılıçsallayan ise 17 - 23 Mayıs tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kiloda şampiyon oldu. Türkiye Güreş Milli Takımı'nın şampiyonada kazandığı 3 altın madalyadan biri Kahramanmaraş'tan geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya
Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya
Kahramanmaraşlı Sporculardan 5 madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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