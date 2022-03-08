Kahramanmaraşlı kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar hazırladıkları el emeği ürünleri satışa sundu.

Kadınların el sanatlarını sergilemeleri ve gelir elde etmeleri amacıyla Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi ve Atölye Zeytin iş birliğiyle kermes düzenlendi.

Kermese, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşi Sevilay Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör, Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi ve Atölye Zeytin üyeleri katıldı.

Atölye Zeytin kurucusu Ayça Öksüz, burada yaptığı konuşmada, kadın istihdamına destek olduklarını, ürettikleri ürünlerin satışıyla da ev bütçelerine katkıda bulunduklarını belirtti.

Kermeste 200'ün üzerinde ürünün sergilendiğini anlatan Öksüz, "Kadın emeğini burada birebir görmek, bire bir hissetmek, sergilemek bizim için de onur verici. Biz de öğrendikleri ürünleri hem satışa sunuyorlar hem kendileri birebir kişisel sosyal medya hesaplarından satışlar yapıyorlar." diye konuştu.