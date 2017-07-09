Kahramanmaraşlı Hasta Kurtalan'da Tedavi Oldu

Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla yürüme engelli hale gelen Elif Yılmaz (45), Kurtalan Devlet Hastanesinde olduğu ameliyatla yeniden yürümeye başladı.



Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce trafik kazası geçiren ve yürüme engelli hale gelen Yılmaz, kazanın ardından yapılan ilk ameliyat da dahil o tarihten itibaren ortopedi uzmanı Mustafa Kemal Gölbaşı tarafından tedavi edilmeye başlandı.



Yürüyebilmesi için son bir ameliyat olaması gereken Yılmaz'ın tedavisi, doktorunun Kurtalan'a tayin olmasıyla yarım kaldı.



Yılmaz, doktoru Gölbaşı'nın, "gerekli ameliyatı yeni görev yeri olan Kurtalan Devlet Hastanesinde de yapabilme imkanı olduğunu" söylemesi üzerine Kurtalan'a gelerek ameliyat oldu.



Yapılan tam ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yılmaz, yeniden yürümeye başladı.



Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yıl önce geçirdiği talihsiz bir trafik kazası sonucu sağlığını kaybettiğini dile getirerek, "Üç gündür Kurtalan Devlet Hastanesinde yatıyorum. İlçe hastanesi olmasına rağmen tüm bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyorum." dedi.



Başhekim Mehmet Uzun da yeni gelen uzman hekimlerle kadrolarının güçlendiğini belirtti.



Hastanelerinde böylesi başarılı ameliyatların yapılabilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Uzun, "Şu an hastanemiz kadrosunda 19 uzman hekim görev yapıyor. Elde edilen başarı ve yükselen kalite, bir ekip çalışması ile sağlanabilir." dedi.