Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu
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Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu

Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu
01.05.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:54

Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu Kahramanmaraşlı genç hafız Mehmet Ali Sarıtürk, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı genç hafız Mehmet Ali Sarıtürk, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Dulkadiroğlu ilçesi Haydarlı Mahallesinde yaşayan Sarıtürk, çocukluğunda mahalledeki camiye giderek Kur'an öğrendi. Daha sonra, Müftü Muhammed Gevher Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi alan Sarıtürk, eğitimini İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesinde sürdürüyor. TRT ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Mehmet Ali Sarıtürk, Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Kur'an okumayı çok sevdiğini ve isteyen herkesin hafız olabileceğini söyleyen Sarıtürk, "Küçük yaşlarda mahallemizin camisinde Kur'an öğrenmeye başladım sonra Müftü Muhammed Gevher Kur'an kursunda eğitimimi tamamlayarak hafız oldum. Buradaki bütün eğitmenlerime çok teşekkür ederim. Elhamdülillah rabbim böyle güzellik nasip etti bize. Bu tür yarışmalar bizlerin gelişimi için çok önemli ve yarışmayı düzenleyenlerden de Allah razı olsun. Hafızlığı ben yapamam gözüyle bakan arkadaşlar var. Ancak işin içine girdiğiniz zaman zorlanmadan hafızlığı yapabiliyorsunuz. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Kahramanmaraşlı hafız Türkiye ikincisi oldu

Kaynak: İHA

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