Kahramanmaraşlı genç atıcıların rol modeli Safiye Sarıtürk

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:22

Türkiye'de atıcılık sporuna önemli katkı sağlayan illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta genç sporcuların hedefi, Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Safiye Sarıtürk gibi olmak.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Müdürlüğünün il genelinde yaptığı taramalardan seçilen genç atıcılar, Hanefi Mahçiçek Stadı'nın yanındaki atış poligonunda antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa ve dünya rekoru kıran milli atıcı Safiye Sarıtürk gibi taramalardan seçilen sporcuların kimi 5 yıl, kimi de 5 ay önce atıcılığa başladı. Düzenli ve disiplinli şekilde antrenmanlara gelen genç yetenekler, örnek aldıkları Sarıtürk gibi Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyor.

"Safiye gibi olmayı amaçlıyoruz"

Sporculardan Mehmet Zahit Darendeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce acılık sporuna başladığını ve şampiyonluklarının bulunduğunu söyledi.

Önlerinde örnek bir Safiye Sarıtürk bulunduğu belirten Mehmet Zahit Darendeli, "Onun seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Uluslararası şampiyonlukları olan Safiye gibi olmayı amaçlıyoruz. Önümüzde güzel bir örnek." dedi.

Tuba Tatlı da bir yıldır bu sporla uğraştığını, "ablam" dediği Safiye Sarıtürk'ün başarılarından etkilenerek daha çok çalıştığını aktararak, "Milli atıcı olmak istiyorum. Ailem de bu sporu destekliyor. Tabi ilk başta tepki oldu ama yeteneğimi görünce desteklemeye devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Annesinin tavsiyesiyle atıcılık sporuna başladığını anlatan Harun Cömert de "Yaklaşık 7 aydır spor yapıyorum. Başlayınca ilgim daha da arttı. Ailemin ve hocamın desteğiyle başarılı bir sporcu olmak istiyorum." diye konuştu.

"Kahramanmaraş bu konuda bir adım önde"

Atıcılık branşında uluslararası hakem olan Muammer Gökahmetoğlu, Kahramanmaraş'ta atıcılık sporunun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın desteğiyle çok iyi bir yerde olduğunu dile getirdi.

Her yıl taramalar yaparak sporcular seçtiklerini değinen Gökahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Genç sporcular, atıcılık sporunun geleceği. Türkiye'de atıcılıkta Kahramanmaraş'ın yeri çok güzel. Yıllardır iyi sporcular kazandırdı. En son da Safiye Sarıtürk gibi başarılı sporcu çıkardı. İnşallah önümüzdeki yıl da olimpiyatlarda bizi ve ülkemizi temsil edecek. Genç sporcularımız da diğer olimpiyatlara hazırlayacağımız minik yavrularımız. Türkiye'de altyapıya değer veren il çok az ama Kahramanmaraş bu konuda bir adım önde."

Milli atıcı Safiye Sarıtürk de kendisinin de genç sporcuları görünce küçüklüğünü hatırladığını söyledi.

"Onları görünce daha çok hırslanıyorum. Onlara güzel bir örnek olduğum için çok mutluyum." diyen Safiye Sarıtürk, altyapıdan gelen çok başarılı sporcuların olduğunu, başarılar elde edeceklerine inandığın belirtti.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'ta her yıl tarama yapılması çok önemli. Bu sayede hep yeni sporcular kazandırılıyor. İlimizde spora destek var. Bizim branşımıza çok önem verildiğini düşünüyorum. Genç arkadaşlarımıza disipline önem vermelerini tavsiye ediyorum. Ben antrenmanlarıma bir saat önceden geliyordum. Antrenman bitmesine rağmen eve gitmek istemiyordum çünkü sporu çok seviyordum. Spora ara vermeden çalışmalarına devam etmeleri gerekiyor. Bir antrenmanı bile kaçırsalar çok şey kaybediyorlar. O yüzden antrenmanlara düzenli ve disiplinli gelmeleri gerekiyor."

Kaynak: AA