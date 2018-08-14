Kahramanmaraşlı Berber Amerikan Traşını Bıraktı

Kahramanmaraş'ta bir berber ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklama ve yaptırımlarına tepki göstermek amacıyla iş yerinde "Amerikan tıraşı" yapmadığı belirten pankart astı.

Abdulhamithan Mahallesi'nde berberlik yapan Ahmet Ceyhan isimli berber ABD'nin Türkiye karşı uygulamalara tepki gösterdi.

İşyeri önünde gazetecilere konuşan Ceyhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklamasında "bodoslama üzerimize geliyor" sözü üzerine yaptırdığı "Sayın Cumhurbaşkanım bodoslama gelenler ayaklarınız altındadır. Bu işletmede Amerikan tıraşı yapılmamaktadır." yazılı pankart astı.

15 Temmuz ruhu kaybetmeyen bir esnaf olarak Amerika'ya tepki gösterdiğini dile getiren Ceyhan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın üzerine milyon dolarlarıyla da topları, tüfekleriyle de gelsinler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için Amerikan tıraşı yapmıyoruz. Buradan tüm meslektaşlarıma Amerikan tıraşı yapmamaları tavsiyesinde bulunuyorum. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor."