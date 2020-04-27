Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta Milli Beka Harekatı İl Başkanı Avukat Sami Şen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara gönderilen broşürde Aleviliğin ayrı bir din gibi gösterilmesine tepki göstererek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla...

Kahramanmaraşlı avukat, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
27.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:55

KAHRAMANMARAŞ'ta Milli Beka Harekatı İl Başkanı Avukat Sami Şen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara gönderilen broşürde Aleviliğin ayrı bir din gibi gösterilmesine tepki göstererek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren çocuklara gönderdiği hediye kolisinde yer alan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli broşüre tepkiler devam ediyor. Kahramanmaraşlı avukat Sami Şen, dağıtılan broşür nedeniyle Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"İSLAMİ DEĞERLERİ AŞAĞILADI"Çocuklara dağıtılan broşürün, çocuklara ve ailelerine inanç, görüş, din, ırk ayrımı, inanç nedeniyle kin ve düşmanlığa tahrik ve bir dinin en temel unsurunu aşağılama içerikli olduğunu öne süren Sami Şen, şöyle dedi: "Burada amaç daha yaşama yeni adım atmış çocuklarımızın gerek açıktan gerekse görsel mesajlarla bilinçaltına inanç ayrılığı oluşturmak, İslamiyet'i aşağılamak, Aleviliği İslamiyet'ten ayrı bir din olarak göstermek üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, dini, İslami değerleri aşağılamaktır. Dağıtılan broşürde özellikle ve kasten İslamiyet'in en temel değeri olan Allah lafzının Arapça olarak Yahudi'nin taburesinin altına giydirilerek İslamiyet ve Müslümanlar aşağılanmıştır. Buradaki asıl amaç 'Sizin inandığınız en kutsal değeriniz bizim altımızdadır' mesajı vermektir. Bu yönlü olarak en kutsal değerimizin olan dini değerimizin aşağılanması, böyle bir cesaretin ortaya konulması kabul edilemez. Bunu yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer sorumlular hakkında bugün Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu ve diğer sorumluları şiddetle kınıyoruz."Şen, öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın söylemlerine ilişkin İzmir ve Ankara Barosunun suç duyurusunda bulunmasını da kınadı.

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Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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