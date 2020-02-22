: Kahramanmaraşlı ailenin en büyük mirası yaklaşık 100 yıllık aba

22.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:31

Kahramanmaraşlı Mehmet Topçuoğlu, babasının yaklaşık 100 yıl önce "bir kamyon parası" vererek yaptırdığı söylenen yöresel aba kıyafetini özenle saklıyor.

Dokuma tezgahında genellikle yünden dokunan, gömlek üzerine giyilen nakış işlemeli, yakasız ve kısa kollu geleneksel erkek kıyafetlerinden olan aba, özellikle sıcak tutması, Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinde büyük rol oynayan çeteler tarafından giyilmesi sebebiyle kentte büyük değer görüyor.

Merkez Onikişubat ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Topçuoğlu ise 12 Şubat 1920 Maraş Muharebesi sonrasında babası Ömer Efendi tarafından özel olarak yaptırılan abayı günümüze kadar saklıyor.

Topçuoğlu her yıl düzenli olarak kurtuluş etkinlikleri kapsamında giydiği tarihi abayı, hem tanıtıyor hem de gelecek kuşaklara aktarıyor.

Babasının 2 yılda hazırlattığı yaklaşık 100 yıllık aba giysisine gözü gibi bakan Topçuoğlu'nun tek hedefi ise bu kıyafetin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak.

Mehmet Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abanın sırmalarının Halep'ten getirildiğini ifade ederek, çok ince işçilikle yaptırılan giysiye yüklü miktarda para da ödendiğini belirtti.

Babasının 1992 yılında 90 yaşındayken hayatını kaybettiğini aktaran Topçuoğlu, şunları kaydetti:

"O dönem için babam bu abaya bir kamyon parası vermiş. Babamın bir albayı varmış. Abaya verdiği parayı görünce, 'Bu paraya kamyon alınır sen niye bunu aldın' demiş. Herkes öyle diyor ama babam gönlünün istediğini ve yaptırdığını söylüyor. İşlemeyi yapan usta da çok sanatkar. Abanın üzerinde tek tek işlenmiş 98 tane gül var. 50 seneden fazladır giyiyorum ama sırf abaya bir şey olmasın diye böyle rahat rahat oturup, arkama yaslanmıyorum."

"Bu aba bizim için bir miras oldu"

Mehmet Topçuoğlu'nun oğlu Enver Topçuoğlu ise abanın kendileri için manevi değerinin oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Abanın üzerine işlenmiş 98 gülün hikayesini anlatan Topçuoğlu, "O zamanki ağır şartlarda, ecdadımızın savaşması, o güllerin açmasıyla abanın bütünleşmesini ifade ediyor. 98 gül var. Abayı giyen kişi ile birlikte 99'a tamamlıyor." dedi.

Abayı satın almak için kendilerine teklifte bulunanların da olduğunu dile getiren Topçuoğlu, "Bu aba bizim için bir miras oldu. Elimizden geldiği kadar uzun yıllar saklamayı düşünüyoruz. Ben 3. nesil sahibiyim. İnşallah benim çocuklarım da onların çocukları da bunu yıllarca saklayarak bu geleneği devam ettirecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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