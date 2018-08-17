Kahramanmaraş Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak HD

Yerli yazılımla 2 milyon lira Türkiye'de kalacak

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ABD şirketi Microsoft'un Windows işletim sistemi kullanılan belediye bünyesindeki 2 bin bilgisayarın yerli ve milli işletim sistemi Pardus'a geçişi için süreci hızlandırdıklarını belirterek, Bütün işletim sistemlerimizi Pardus'a geçirerek yıllık yaklaşık 2 milyon liranın ülkemizde kalmasını sağlamış olacağız dedi.

15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda yerli ve millileşme çağrısı üzerine Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) kapsamında TÜBİTAK ile iletişime geçtiklerini belirten Züver Çetinkaya, görüşmeler sonunda 2 Şubat 2018'te de TÜBİTAK ile protokol imzalayarak Pardus'a geçen ilk büyükşehir belediyesi olduklarını söyledi. Protokolün ardından ABD şirketi Microsoft'un Windows işletim sistemi kullanılan belediyedeki 2 bin bilgisayara aşama aşama Pardus kurmaya başladıklarını ifade eden Çetinkaya, ABD'nin yaptırımlarının ardından yerli işletim sistemine geçişi hızlandırdıklarını söyledi.

'2 MİLYON LİRA KAHRAMANMARAŞ'TA KALACAK'

Yıllık her bilgisayar için Windows işletim sistemine ortalama bin lira ödeme yaptıklarını kaydeden Züver Çetinkaya şöyle devam etti

Son dönemde Amerika'nın ülkemize karşı yaptığı ekonomik yaptırma karşılık biz de bütün işletim sistemlerimizi Pardus'a geçirerek yıllık yaklaşık 2 milyon liranın ülkemizde kalmasını sağlamış olacağız. Böylece bu 2 milyon lira Kahramanmaraş'ımıza hizmet olarak geri dönmüş olacak. Aynı zamanda tamamen Türkçe olan ve tamamen güvenli olan bir yazılım sistemine geçmiş olacağız. Böylece Amerika'nın bize yapmış olduğu ekonomik yaptırıma karşılık bizim de kendi çapımızda bir ekonomik yaptırımımız uygulanmış olacak.

'VATANDAŞLARIN BİLGİSAYARLARINA ÜCRETSİZ KURULACAK'

Pardus işletim sisteminin belediyeler dışından insanların ev ve iş yerlerindeki bilgisayarlarda da kullanılması için çalışma yapacaklarını ifade eden Çetinkaya, Vatandaşımızın kendi evinde ve iş yerinde de kullanmış olduğu bilgisayarlara da talep etmeleri halinde sistemi ücretsiz kuracağız. Ayrıca talep gelmesi halinde belediyemiz bünyesindeki kurslar kapsamında Pardus yazılım sistemini kullanımına ilişkin eğitimler verebiliriz. Böylece sadece belediyemiz bilgisayarlarından elde ettiğimiz tasarrufun yanında vatandaşımızın da Amerika'ya yazılım bedeli olarak gönderdiği paranın da yine Kahramanmaraş'ta kalmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz diye konuştu.