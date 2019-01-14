Kahramanmaraş Yeni Çevre Yoluna Kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden kuzey çevre yolu çalışmalarının tamamlanmasıyla kent ulaşımına büyük oranda kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuzey çevre yolu 3. etap çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Söz konusu yolun Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ile Onikişubat ilçelerini kuzeyden birbirine bağlayacağı aktarılan açıklamada, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu havalimanı kavşağından başlayıp, Kılavuzlu bölgesine kadar kuzeyden giden ve 30 kilometrelik bir güzergahı kapsayan yolda birinci, ikinci ve dördüncü etap çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Kuzey çevre yolu üçüncü etap çalışmalarının bir taraftan Alıçsekisi bölgesinde bir taraftan da Ulutaş bölgesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Onlarca iş makinesinin çok hızlı bir şekilde bölgede birkaç yerde çalıştığı kuzey çevre yolunda bir taraftan yol açma, bir taraftan kayaların kırılması devam ederken, bir taraftan da cephe duvar betonları dökülüyor ve kutu menfezleri konuluyor. Ulutaş bölgesinde yürütülen dolgu ve malzeme serimi çalışmaları ile kuzey çevre yolu, Dulkadiroğlu Belediyesi külliyesine, oradan da 55 metrelik yeni açılan bulvara bağlanacak. Havalimanı kavşağından başlamak üzere Kuzey Çevre Yolu'na bağlanacak olan 55 metre genişliğindeki yeni bulvarın tamamlanarak trafiğe açılması ile Gaziantep yolu üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu biraz azalırken, kuzey çevre yolunun tamamlanması ile şehir içerisinde seyreden trafik ring hatlarına aktarılacak."

Kaynak: AA