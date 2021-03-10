KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi
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KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi

10.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:58

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, alevlerin arasında kalan yaşlı kadını kurtaran bekçiye plaket verildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangında, alevlerin arasında kalan yaşlı kadını kurtaran bekçiye plaket verildi.

Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan yaşlı çiftin evinde 4 Mart'ta çıkan yangında, 57 yaşındaki Bedriye Uzun'u pencerenin demir korkuluklarını kırarak kurtaran bekçi Fatih Tilki'ye İl Emniyet Müdürlüğünde plaket takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, törende yaptığı konuşmada, kentte 300'ün üzerinde bekçinin görev yaptığını, çarşı ve mahalle bekçilerinin suçlularla mücadelede büyük katkılarının olduğunu belirtti.

Uzun çiftçinin evlerinde çıkan yangında, bekçi Fatih Tilki'nin, canı pahasına yaşlı kadını dışarı çıkararak hayatını kurtardığını ifade eden Cebeloğlu, Tilki'yi, hediye takdim ederek onurlandırmak istediklerini kaydetti.

Bekçi Fatih Tilki de yangın anonsunu duyduktan sonra arkadaşıyla hızlıca olay yerine gittiklerini belirterek, "İtfaiye ve polisler oradaydı. Yaşlı teyzenin içeriden el işareti yaptığını gördük. İtfaiye de yangını söndürmek için çalışıyordu. Ben bu sırada ne yapabilirim, diye baktığımda, evin birinci katının yanında dükkan vardı. Oranın demir parmaklıklarına çıktım ve bana bir tane kazma verdiler. Teyzenin camının önündeki demir korkulukları kırarak onu içerden kurtardım. Olayın sıcaklığı esnasında hiçbir şey hissetmedim. Olay görüntülerini de sonradan izlediğimde kendimle gurur duydum. Sadece ben biraz hızlı davrandım, eminim ki diğer arkadaşlarım da aynı şekilde davranırdı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Tilki'ye plaket verdi, gömlek hediye etti.

Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde yaşayan Hamza (57) ve Bedriye Uzun (57) çiftinin yaşadığı 2 katlı evde, 4 Mart'ta yangın çıkmış, evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yardım çağrısında bulunan Bedriye Uzun'u duyan mahalle bekçisi Fatih Tilki, ikametin demir parmaklığını kırarak yaşlı kadını bulunduğu yerden kurtarmıştı.

KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi
KAHRAMANMARAŞ - Yaşlı kadını yanan evden kurtaran bekçiye plaket verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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