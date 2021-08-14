KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştüğü bölge havadan görüntülendi

Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan ve Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı.

Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan ve Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangına müdahale sırasında düşen uçağın enkazı bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düştüğü Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde, sarp arazi ve kara yolu ulaşımının olmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle ulaşılan uçağın enkazında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Düşme sonucu çıkan yangında uçağın büyük tahribat aldığı gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak