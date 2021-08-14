KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)
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KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)
KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)
KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)
KAHRAMANMARAŞ - Yangın söndürme uçağı düştü (5)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
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