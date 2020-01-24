Kahramanmaraş ve Yozgat'ta 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Kahramanmaraş ve Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.
Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen 2 zanlıyı Kahramanmaraş'ta, 1 şüpheliyi de Yozgat'ta gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.