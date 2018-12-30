Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde daha olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde daha önce eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA