Kahramanmaraş Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun Babalar Günü'nü Kutladı

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli emaneti olan ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.