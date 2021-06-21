Kahramanmaraş Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun Babalar Günü'nü Kutladı
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Kahramanmaraş Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun Babalar Günü'nü Kutladı

Kahramanmaraş Valisi Sn. Ömer Faruk Coşkun Babalar Günü'nü Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli emaneti olan ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, eşi Sevilay Coşkun ile birlikte Babalar Günü münasebetiyle, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli emaneti olan ailelerine ev ziyaretleri gerçekleştirdi. https://t. co/sFhu6IqWpV pic. twitter. com/XvrCQjEmm4

— KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) June 20, 2021 Kıymetli Babalarımız, #BabalarGünü nüz kutlu olsun. pic. twitter. com/73AxOBmViv

— KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ (@TCkahramanmaras) June 19, 2021

Kaynak: Habermetre

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