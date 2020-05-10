Kahramanmaraş Valisi Özkan'dan şehit anneleri ve asırlık çınarlara Anneler Günü ziyareti

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 101 yaşındaki Sabiha Emir ile şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, 101 yaşındaki Sabiha Emir ile şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Özkan, ilk olarak Akif İnan Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Sabiha Emir'i sosyal mesafe kurallarına uyarak, ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını ve mesajını ileten Özkan, adına Sakarya'da Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na dikilen fidan dolayısıyla sertifikasını verdi.

Burada Emir ve çocuklarıyla da sohbet eden Özkan, "Bunca yıl memleket ve millet aşkı içinde oldunuz. Evlatlar yetiştirdiniz. Allah sağlık ve sıhhat versin, sizin dualarınız önemli." dedi.

Emir de Vali Özkan'a teşekkür ederek, "Benim memnun ettiniz, Allah da sizi memnun etsin oğlum." dedi.

Şehit anneleri ve Kore gazisine ziyaret

Vali Özkan daha sonra şehit anneleri Muhlise Boyar ve Safiye Yılmaz'ı ziyaret ederek, gül hediye edip Anneler Günü'nü kutladı.

Daha sonra Özkan, Yusuflar Mahallesi'ndeki Kore gazisi Veli Gülnar'a evinde ziyarette bulundu.

Gülnar da uzun bir aradan sonra sokağa çıktıklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Özkan'a teşekkür etti.

Ziyaretlerde, Vali Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden şehit anneleri ile telefonda görüşerek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA