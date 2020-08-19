Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kovid-19 denetimi yaptı
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Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kovid-19 denetimi yaptı

Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, Kovid-19 denetimi yaptı
19.08.2020 17:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:30

Kahramanmaraş'ta, İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun yanı sıra kurum müdürleri, Dulkadiroğlu ilçesideki İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan işletmeleri denetledi.

İşletmelerdeki yönetici ve çalışanlardan Kovid-19'a karşı hassas davranmalarını isteyen Coşkun, denetim esnasında karşılaştığı vatandaşlara da sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen konularında uyarıda bulundu.

Coşkun, denetimlerin ardından gazetecilere, herkesin Kovid-19'da karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Kahramanmaraşlıların Sağlık Bakanlığının belirlediği kurullara mutlaka riayet etmelerini isteyen Coşkun, "Henüz salgın geçmiş veya bitmiş değil. Bu salgını kural ve tedbirlere uyarak, hep birlikte atlatacağız ve bunu birlikte başaracağız. Sağlık için hepimiz için lütfen kurullara uyalım." dedi.

Coşkun, herkesin birlikte hareket etmesiyle Kovid-19'un üstesinden gelineceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta Türkiye genelinde olduğu gibi vakalarda tedrici olarak kısmen artışlar söz konusu olabiliyor. Kentteki Kovid-19 vakaları günlük değişiyor. Kahramanmaraş'ta, şu an için çok sıkıntılı halimiz yoktur. İnşallah bütün vatandaşlarımızla belirlenen tedbirlere uyarsak, vakalar azalacaktır. Beklentimiz vatandaşlarımızdan duyarlılık göstermesidir."

Kaynak: AA

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