Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleriyle bayramlaştı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği ziyaret etti.

Buradaki personelle bayramlaşan Vali Coşkun, daha sonra Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu uygulama noktasında görev yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Emniyet mensuplarıyla uygulamaya katılan Vali Coşkun, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Sürücüler ve yolcularla da bir süre sohbet eden Coşkun, seyahat halindeki vatandaşların ve uygulama yapan emniyet mensuplarının bayramlarını kutladı.

Daha sonra Kavlaklı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Coşkun, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Kaynak: AA