Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleriyle bayramlaştı
31.07.2020 20:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 23:05

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Vali Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliği ziyaret etti.

Buradaki personelle bayramlaşan Vali Coşkun, daha sonra Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu uygulama noktasında görev yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Emniyet mensuplarıyla uygulamaya katılan Vali Coşkun, bayramın hüzne dönüşmemesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Sürücüler ve yolcularla da bir süre sohbet eden Coşkun, seyahat halindeki vatandaşların ve uygulama yapan emniyet mensuplarının bayramlarını kutladı.

Daha sonra Kavlaklı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Coşkun, vatandaşların huzur ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalışan tüm güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Magazin
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Güncel
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı 3. Sayfa
Kurban derisini paylaşamayan kasaplar ve vatandaşlar birbirine girdi: 3'ü ağır 5 yaralı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı 3. Sayfa
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Ünlü isimlerin Twitter hesaplarını hackleyen kişi gözaltına alındı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile imza aşamasına geldi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 982 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fatih Sultan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Simge Sağın Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Asker Sabah Bayram
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş Valisi Coşkun, güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 23:29:18. #1.15#
title